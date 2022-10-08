عون: عندنا مواقع مكتشفة للغاز في ليبيـا تقدر بتريليونات قدم مكعب

قال وزير النفط بحكومة الوحدة “محمد عون” إن هناك العديد من الاكتشافات الهائلة لمواقع جديدة في ليبيـا تحتوي على تريليونات “قدم مكعب” من الغاز الطبيعي ولكنها بحاجة إلى تطوير يستغرق وقتا.

وأضاف “عون” في تصريحات صحافية لوكالة بلومبيرغ الأمريكية على هامش معرض «أفريكا أويل ويك» بجنوب إفريقيا،أنّ ليبيـا تصدّر حوالي 250 إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا يوميا، لافتا إلى إمكانية مدّ خط غاز موازٍ للخط الحالي إلى إيطاليا، خلال ما يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

وحول قرار مجموعة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” بخفض الإنتاج قال عون إنّ هذا القرار حكيم، وسوف يعمل على استقرار السوق، ولن يخضع لارتفاعات وانخفاضات قوية.