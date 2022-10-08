الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، إن ليبيا «تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا للوصول إلى بر الأمان»، وذلك لمناسبة مرور 58 عاما على تأسيس الشرطة الليبية.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «تمر علينا ذكرى تأسيس الشرطة قبل زهاء ستة عقود من الزمن وبلادنا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا للوصول إلى بر الأمان؛ ما يضاعف المسؤولية أمام أبنائنا في الشرطة للعمل الدؤوب حفظا لأمن الوطن والمواطن. تحية إجلال لإخواني وأبنائي وكل عام وأنتم بخير».

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ونظمت وزارة الداخلية، السبت، احتفالية لمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة بساحة ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس، شارك فيها الدبيبة، وزراء الداخلية المكلف بدر الدين التومي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة البوسيفي، ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وفي كلمته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «إحياء ذكرى تأسيس الشرطة فرصة للتأكيد للجميع أن المؤسسة الأمنية بخير بعزم قياداتها وأفرادها»، وترحم «على أبناء المؤسسة الأمنية الذين استُشهدوا وهم يؤدون واجبهم»، مؤكدًا أن الحكومة «لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم».