ليبيا – أكدت وزارة الخرجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال أن السفارة الليبية في واشنطن حددت الثلاثاء المقبل الموافق 11/10/2022 موعداً لفتح منظومة الحجز لإصدار الجوازات على أن يكون الحجز عبر موقع السفارة الإلكتروني.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الخارجية نجلاء المنقوش ومتابعتها لأحوال الجالية الليبية في الخارج عن طريق حث كل السفارات والقنصليات الليبية؛ لتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين، ومتابعتها لموضوع إصدار الجوازات عبر إرسال منظومات التصوير.

Shares

The post السفارة الليبية في واشنطن تحدد موعداً لفتح منظومة إصدار الجوازات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية