افتتاح المسار الأوسط في “الجفارة” بمعدل تدفق 200 ألف متر مكعب

الوطن / متابعات

أفاد مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة، يونس التليسي، افتتاح المسار الأوسط بمعدل تدفق 200.000 متر مكعب يومياً.

وأكّد التليسي في تصريح نقلته صفحة الجهاز على فيسبوك أن العمل جارٍ من أجل تعبئة المسار من محطة التحكم في التدفق الشويرف، وحتى محطة الضخ ترهونة، وفقاً للشروط الهندسية الهيدروليكية.

وأضاف أنه سيتم رفع معدلات التدفق فور دخول المياه خزان الموازنة بمحطة الضخ ترهونة، متقدماً بشكره إلى رجال النهر الصناعي بمنظومة الحساونة، بعد مواصلتهم العمل بالليل والنهار من أجل توفير الإمداد المائي للأهالي القاطنين في المنطقة.