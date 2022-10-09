تشييع جنازة ضابطي أمن قتلا في هجوم مسلح على مديرية أمن ربيانة

أخبار ليبيا 24

شُيع إلى مقبرة الشورى بالكفرة جثماني عنصري الأمن بمديرية أمن ربيانة، اللذين قتلا جراء هجوم مسلح على مقر المديرية صباح يوم الخميس.

وقالت مديرية أمن ربيانة، إنه تم تشييع شهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم لحماية الوطن وأقيمت لهما جنازة عسكرية”.

وأكدت المديرية، انتهاء المهمة بمنطقة ربيانة والسيطرة على الوضع من قبل مديرية الأمن والكتيبتين 129 و178.

كما أكدت أن مدير أمن ربيانة عقيد جابر عبد الكريم، قام بتسليم الجناة الذين تم القبض عليهم إلى النيابة العامة.

وقتل عنصري أمن وهما مساعد الضابط “عبدلله حسين مصطفي” و”طاهر حسن حسين” التابع لمكتب الهجرة غير الشرعية، جراء الهجوم على مقر المديرية. كما أصيب خلال الهجوم 7 أشخاص.

واستنكرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في بيان، هذا العمل “الإجرامي الجبان”، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن، وبأنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون.

وقالت، إن “القانون سيكون هو الرادع لقطع دابر هؤلاء العابثين والمجرمين”.

وقالت الوزارة، إن مبنى مديرية أمن ربيانة تعرض لهجوم مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون من ذوي السوابق الجنائية، حيث عامل أعضاء المديرية معها والرد على مصادر النيران والاشتباك معهم، وتم القبض عليهم.