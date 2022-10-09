القطراني يشارك في مؤتمر “تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي” بتونس

بدأت اليوم السبت أعمال المؤتمر العربي الافريقي حول دور القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والامن الغذائي الذي ينظمه مجلس التخطيط الوطني بتونس بمشاركة خبراء ومختصين من ليبيا ومن دول افريقيه وعربيه ومجلس التخطيط الوطني ومنظمات دوليه ومن المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنميه الزراعيه المستدامة.

وحضر الجلسة الافتتاحية لاعمال المؤتمر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” حسين القطراني ” ورئيس مجلس التخطيط الوطني ” محمود الفطيسي ” ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والخبير الاقتصادي ” ابوبكر المنصوري ” ورئيس اللجنة المنظمة “خولة التريكي” .

كما شارك في اعمال المؤتمر باوراق علمية وبحوث خبراء ومختصون في الامن الغذائي والتنمية الزراعية من ليبيا ،تونس ، مصر ، السودان ، تشاد ، مالي ، النيجر ، السنغال ، غامبيا ، الغابون ، ساحل العاج ، بلجيكا ، سويسرا ، اسبانيا وفرنسا .

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر خلال يومي الثامن والتاسع استـراتيجيـة الامـن الغـذائـي للمنطقـة العربيـة وفي افريقيا ، ووضعيـة الأمـن الغذائـي والتغـذيـة فـي العالـم ودور البحـث العلمـي في تعـزيـزه .

وجاء هدف المؤتمر الى إتاحة الفرصة للقطاعين الخاص والعام لأجل ربط علاقات دولية للبحث في مسارات جديدة للزراعة والغذاء مع اقتراح السبل الكفيلة بجعل الزراعة أكثر انتاجية واستدامة.

كما سيناقش المؤتمر قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية واقتراح كيفية معالجتها والحد منها وضرورة استخدام أساليب الزراعة الذكية من خلال تسخير التقنية والابتكار كأحد الحلول الناجعة لزراعة مستدامة و مسألة البحث عن حلول للتغيرات المناخية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية والعمل على تحديد آليات عمل مناسبة لتشجيع فرص استثمارات زراعية بالدول العربية والأفريقية.