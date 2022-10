عون: هناك مواقع مكتشفة للغاز في ليبيا تقدر كمياتها بترليونات “قدم مكعب”

ليبيا – قال وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال محمد عون إن هناك العديد من الاكتشافات الهائلة لمواقع جديدة في ليبيا تحتوي على تريليونات “قدم مكعب” من الغاز الطبيعي ولكنها بحاجة إلى تطوير يستغرق وقتاً.

عون أشار في تصريحات صحافية لوكالة بلومبيرغ الأمريكية على هامش معرض «أفريكا أويل ويك» بجنوب إفريقيا، إلى أن ليبيا تصدر حوالي 250 إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا يوميا، لافتاً إلى إمكانية مد خط غاز مواز للخط الحالي إلى إيطاليا، خلال ما يتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.

وحول قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بخفض الإنتاج اعتبر أن هذا القرار حكيم، وسوف يعمل على استقرار السوق، ولن يخضع لارتفاعات وانخفاضات قوية.

