المقري: ليبيا تتعرض في كل يوم للبيع في أسواق النخاسة

الوطن – رصد

علق المحلل السياسي، عبدالله المقري، بشأن الاتفاقية الليبية التركية التي وقعتها الحكومة المنتهية الولاية مع الجانب التركي، معبرا عن اسفه حيالها واصفا اياها “كالخنجر في جسد الوطن”.

وقال المقري:” الليبيون الان يتشمتون في من طبل وزعق وانتفخت اوداجه في جلسة منح الثقة للعصابة السياسية التي اخر سقوطها التنازل عن سيادة الوطن لتركيا والتي مثلت تشابك ايدي الوزيرة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو التركي الخنجر في جسد الوطن”.

وأضاف المقري ” وطننا الان مهان و كرامته تذبح على مقصلة عبث هذه الحكومة ،فهل يثار الشعب الليبي لنفسه وقيمه الاخلاقية التي تتعرض في كل يوم للبيع في اسواق النخاسة واخرها عند سوق الاتراك وبحضور كل الشخوص الفاقدة للوطنية والعفة والكرامة “.