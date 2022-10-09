في ذكراها الثامنة.. كشير يطالب بالتحقيق في مجزرة نفذتها “مليشيا فجر ليبيا” في العزيزية

أخبار ليبيا 24

طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة العزيزية، علي كشير، بالتحقيق في مقتل 9 مدنيين جراء قصف صاروخي طال “جامع أنس بن مالك” في مدينة العزيزية يوم 8 أكتوبر 2014، نفذته “مليشيا فجر ليبيا”.

وقال كشير، في بيان، إن “تلك المجزرة أتت لتضاف إلى السجل الدامي الحافل لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل ميليشيات فجر ليبيا بحق أبناء ورشفانة”، مشيرًا إلى أن حلول الذكرى الثامنة للحادثة “أعادت إلى الأذهان الاحداث الدامية التي عاشتها ورشفانة في 2014 وبعدها”.

وأضاف، “من ذلك الوقت ومدينة العزيزية تعاني من الحروب المتعمدة والتدمير الشامل ولا من يستمع لأبناء الشهداء ولا من قدم لهم المساعدة”.

وقال كشير، “إن جميع الحكومات لم تهتم وتحقق في هذه الجريمة في حق أهل المدينة، وعليه نلفت انتباه العالم والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية والحقوقية لما قامت به ميليشيات فجر ليبيا من جرائم لا يمكن السكوت عنها”.

ودعا كشير، المنظمات الحقوقية الليبية، التي تعاطفت مع محنة أبناء مدينة العزيزية وتحركت لنصرتهم، إلى مزيد من الحراك والتعبير عن رفضها الافلات من العقاب.

وقال، “نطلب من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان التحقيق في هذه الجريمة وهي جريمة إبادة جماعية تنفيذا لقرار وزير العدل رقم 957 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في منطقة ورشفانة وعلى وجه الخصوص مدينة العزيزية”.

وأضاف، “لن ننسى مجزرة مسجد أنس بن مالك وجميع انتهاكات ميليشيات فجر ليبيا جيلاً بعد جيل، حتى تقديم المجرمين للعدالة كي ينالوا الجزاء على جرائمهم”.