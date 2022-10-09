البيوضي: يجب استكمال العملية الانتخابية فورًا ودون قيد أو شرط

قال المترشح الرئاسي ” سليمان البيوضي ” أن هناك محاولات لإحياء لجنة 75، وربما تطويرها لتتحول لحوار جديد في ليبيا لينتج لنا سلطة عدمية..

جاء ذلك في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “أن الأهم هو إطالة عمر حكومة الصريرات“، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ينطلق من تقاطع مصالح (فردية) بالدرجة الأولى، واستباقًا لوصول المبعوث الأممي الجديد بدأت آلة الفساد تدوير تروسها ليبقى الوضع البائس لسنوات طويلة.

وتابع البيوضي قائلا: “الانتخابات هي الحل، ولم تعد هناك مبررات لمنعها، ويجب استكمال العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي فورًا ودون قيد أو شرط، ويجب التفكير جديًا في مسار حقيقي يتجاوز هذه الطبقة الحاكمة.