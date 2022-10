ليبيا – أكد مدير منفذ رأس جدير الحدودي العميد سالم العكعاك أن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة المنفذ الذي انطلق الشهر الماضي ويتضمن فتح 4 أبواب أحدها مخصص للمترجلين قد بلغت 80% وتجري الآن عملية تعبيد الممرات الجديد.

العكعاك توقع في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الانتهاء من هذا المشروع الذي دخل مراحله النهائية خلال أسبوع واحد.

وأوضح أن المنفذ خلال هذين اليومين يشهد انسيابية في حركة العبور وأن ساعات الانتظار لا تتعدى ساعتين كأقصى تقدير.

Shares

The post مدير منفذ رأس جدير: 80% نسبة إنجاز مشروع توسعة المنفذ الذي انطلق الشهر الماضي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية