الشركسي: استغلال “الدبيبة” للأطفال الأبرياء إعلاميّاً دعاية رخيصة

الوطن / رصد

هاجم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، الظهور الإعلامي لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، محتفلا بعيد المولد النبوي الشريف برفقة أطفال من دار رعاية الأيتام عبر مقطع فيديو مصوّر.

ووصف الشركسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ذلك الظهور بـ”الدعاية الرخيصة” و”المشهد التراجيدي” الذي يستثمر الدبيبة فيه بالأطفال الأبرياء.

وقال الشركسي: “في مشهد تراجيدي ودعاية رخيصة، سخيف جدًا.. الدبيبة يحاول استثمار أطفال أبرياء من دار الأيتام، يأكل ويختلس أموالهم التي تمثل مستقبلهم ومستقبل البلد، ويستقبلهم ويستثمر في التصوير معهم”.

وأكد الشركسي أن مثل هذه الممارسات تعد محاولة من الدبيبة للتغطية على فساده وفشل حكومته في إدارة البلاد، مضيفاً أنها “محاولة بائسة لإلهاء الناس عن تقرير ديوان المحاسبة وبيع الأراضي الليبية”.