أخلوا الفضاء العام.. الداخلية توجه تحذيرًا لمعارض وشركات السيارات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

طالبت، وزارة الداخلية جميع أصحاب معارض وشركات السيارات في بنغازي، ممّن يستغلون الفضاء العام، بإخلائه في مدة أقصاها “15” يومًا.

وحذّرت الوزارة، عبر مكتب وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المعارض والشركة والمُصادرة الفورية لكل مركبة متعدية على أي رصيف أو فضاء عام أو حديقة.

وأوضح المكتب، في تنويه، أن ذلك يأتي، لإظهار مدينة بنغازي بالشكل الحضاري الذي يليق بها وبأهلها، وضمن أعمال غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي برئاسة وكيل وزارة الداخلية.

وأكد المكتب أن غرفة الطوارئ شرعت في تنفيذ مهامها بالفعل داخل المدينة؛ للحد من كافة المظاهر السلبية وحلحلة جميع المختنقات التي تعيق بناء المدينة، وتسبب في إزعاج الأهالي والسكان.