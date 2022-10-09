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مدير أمن ربيانة: نناشد الجهات الحكومية والأمنية بضرورة دعم المديرية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناشد مدير أمن ربيانة العقيد ” جابر عبد الكريم ” الحكومة والجهات الأمنية بضرورة دعم المديرية للقيام بدورها في حماية الأمن بالمنطقة..

وأضاف عبد الكريم في تصريحات صحفية ، أنّ عناصر المديرية وجدوا مقابر في الصّحراء قرب البلدة تعود للمجموعات التي هاجمت مركز الشرطة، إلى جانب تحرير 54 مهاجرا اعتقلتهم هذه المجموعات بشكل وحشي..

كما بيّن مدير أمن ربيانة أنّ المنطقة تشهد هدوءا نسبيا عقب الاشتباكات التي اندلعت قبل يوميْن لكنها تحتاج إلى تأمين وإمكانيات كبيرة، محمّلا كلّ الحكومات مسوؤلية الوضع الأمني في ربيانة والمنطقة المحيطة بها..

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جابر عبد الكريم مدير أمن ربيانة

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صحيفة الساعة 24

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