الضاوي: قرارات تصريف الأعمال باطلة قانونا ولا آثار قانونية صحيحة لها

ليبيا – أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الاستقرار سامي الضاوي تعليمات لعمداء ورؤساء مجالس تسيير البلديات والأجهزة والمدراء العامون لشركات النظافة العامة.

التعليمات التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تناول من خلالها الضاوي قرارات حكومة تصريف الأعمال “منتهية الولاية” مشيرًا إلى استمرار الأخيرة في إصدار الكثير منها بالمخالفة للقوانين والتشريعات ما يجعلها باطلة بحكم القانون ومجرد أعمال مادية لا تترتب عليها أية آثار قانونية صحيحة.

وأضافت التعليمات إن أية إجراءات يتم اتخاذها تنفيذا لا تعتبر باطلة ويتحمل مرتكبها كافة المسؤوليات والآثار المترتبة عليها أمام القانون والجهات المختصة.

