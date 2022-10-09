“كشير” يطالب بالتحقيق في مجزرة العزيزية عام 2014

الوطن / رصد

طالب عضو مجلس النواب عن دائرة العزيزية، علي كشير، بفتح تحقيق حول مجزرة العزيزية الواقعة في الثامن من أكتوبر سنة 2014.

وأكد كشير في تصريحات صحفية، أن المجزرة التي أودت بحياة 9 مدنيين، تعد جريمة إبادة جماعية مرتكبة من ميليشيات “فجر ليبيا”، وعلى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان التحقيق فيها.

واعتبر كشير المجزرة جزءا من سلسلة جرائم حافلة بانتهاكات حقوق الانسان من قبل ميليشيات فجر ليبيا بحق أبناء ورشفانة، مضيفاً: “نلفت انتباه العالم والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية والحقوقية، لما قامت به ميليشيات فجر ليبيا من جرائم”.

وحثّ كشير جميع المنظمات الليبية العاملة في حقوق الإنسان على التحرك والتعبير عن رفض إفلات المجرمين من العقاب، مستذكرًا مجزرة مسجد أنس بن مالك المرتكبة من قبل “فجر ليبيا”، والتي لن تُنسى جيلاً بعد جيل، على حدّ تعبيره.