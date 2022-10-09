أخبار ليبيا 24

قال رئيس الوزراء بحكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن حكومته لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد 58 ليوم الشرطة الوطني.

وشهدت ساحة ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس، احتفال وزارة الداخلية بيوم الشرطة الوطني، بمشاركة الدبيبة ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي.

كما حضر الاحتفالية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وقال الدبيبة إن إحياء ذكرى تأسيس الشرطة فرصة للتأكيد للجميع بأن المؤسسة الأمنية بخير بعزم قياداتها وأفرادها.

وترحم رئيس حكومة الوحدة على أبناء المؤسسة الأمنية الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم، مؤكدا أن حكومة الوحدة لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم.