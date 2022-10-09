أبو راس تدعو النائب العام لتحريك دعوى “عاجلة” في حادثة صبراتة

دعت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ” ربيعة أبو راس ” إلى تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أحداث صبراتة التي تسببت في مقتل خمس عشر مهاجراً غير شرعي غرقاً وإحراق جثثهم بكل وحشية،

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” على صفحته بفيسبوك ، أضاف فيه ، دعت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة مكتب النائب العام لتحريك الدعوة الجنائية فوراً والكشف عن المتسببين في تلك الجريمة البشعة التي لاتمثل أخلاق الشعب الليبي، ولا تمت بإي صلة للإنسانية ولا الأعراف ولا القوانين المحلية و الدولية،

كما جددت أبوراس دعوتها إلى الجهات الليبية ذات الاختصاص لتكثيف جهودها للحد من ظاهرة تهريب البشر كما عهدنا حرصهم من خلال اللجنة على معالجة ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر إعمالًا بحقوق الانسان. .

وطالبت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة ، الشركاء الدوليين وأبرزهم الاتحاد الإفريقي والاتحاد والأوروبي بالتعاون مع السلطات الليبية في مراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا في البر والبحر ومحاربة عصابات تهريب البشر في إفريقيا وليبيا وأوروبا ،

مؤكدة بأن هناك حاجة ملحة لمراجعة برامج التعاون المشترك وتطويرها لتحقيق أهدافها بما يضمن سلامة وأمن الانسان والدولة ،

مضيفة ، أن ليبيا لايمكن لها منفردة معالجة ازمة تدفقات الهجرة وتغافل دول المصدر لما يحدث من جرائم بشعة لمواطنيها وتركهم يلاقون مصيرهم وتحميل ليبيا مسؤولية غياب العدالة في دولهم ،

وأكدت أبوراس، بأن مجلس النواب الليبي يعمل من خلال لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة المشكلة من مجموعة من الخبرات الليبية على إصدار استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة بأسس وإستراتيجيات تنموية وحقوقية عادلة.