شباب تصريف الأعمال تمهد الطريق لافتتاح مقر فوج كشاف الجميل بعد إكمال صيانته وتطويره

ليبيا – زار وزير الشباب في حكومة تصريف الأعمال فتح الله الزني مقر فوج كشاف الجميل تمهيدا لافتتاحه بعد إكمال أعمال الصيانة والتطوير فيه.

بيان صحفي مقتضب صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد إتمام هذه الأعمال ضمن الحزمة الـ2 لمشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية.

وأضاف البيان إن الزني تابع النواقص والاحتياجات اللازمة لينطلق الفوج في نشاطاته الشبابية لبناء قدرات اليافعين والشباب.

