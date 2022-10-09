سرت لإنتاج النفط: تحقيق نتائج مميزة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد

تمكنـــت شركــة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تحقيق نتائج باهـرة في مجال المسـح السيــزمي ثــلاثي الأبعاد بحوضي “غدامــس” و”ســرت” رغم الظروف الأمنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحــراء.

جاء ذلك في بيان للشركة تم نشره على صفحتها الرسمية بفيسبوك ، أضافت فيه أن “محمــد فنتري” رئيس مجلس الإدارة أعلن فــي رسالــة وجهها إلى مجلس إدارة المؤسســة الوطنيــة للنفـــط “فرحات بن قدارة”، عن الانتهاء من تنفيذ مشـاريع هامة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمساحة إجماليـة تقدر بـ 3560 كم2 في كل من:

كما أكــد “فنتري” أن إنجاز هذا العمل المتميز كان ثمرة الدعــم الكبير من المؤسســة الوطنيــة للنفـــط ومجالس الإدارة المتعاقبة بالشركة ، وأثــنى على الجهود المبذولة من المختصين الوطنيين في الإشراف والمتابعة الميدانية للعمل ، والمهنية العالية للشركة المنفذة.

مشيدا بالدور الذي اضطلعت به الفرق الأمنية التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعمال والمعدات ومخيمات الفرقتين العاملتين بهذه المشاريع.

كما نوّه إلى أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع الهامة في هذا الوقت وبنجاح منقطع النظير، سيشجع باقي شركات القطاع على تنفيذ مشاريع مماثلة بالامتيازات التابعة لها بهدف استكشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي في ليبيا. .