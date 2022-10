إنفو مغرانتس: استمرار حراس مراكز الايواء الليبية بممارسة إنتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا- تابع تقرير استقصائي نشره موقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي شهادات عن جرائم الحراس بمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بحق عدد من هؤلاء.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز فيه صحيفة المرصد نقل عن أحد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مركز احتجاز عين زارة “سيء الصيت” من منطقة دارفور السودانية قوله إن عملية احتجازه أتت بعد تظاهره أمام مركز إداري تابع إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة طرابلس.

وبحسب هذا المهاجر وصل إلى ليبيا في العام 2021 بهدف العمل فيها لبضعة أشهر من أجل توفير ما يكفي من المال لركوب قارب لعبور البحر الأبيض المتوسط إلا أن آماله تبددت عندما تم اعتراضه في يناير من العام 2022 والإلقاء به في السجن.

وقال المهاجر:”عندما وصلت إلى ليبيا في البداية كانت الأمور تسير على ما يرام وكنت أعيش في ضاحية قرقارش بالعاصمة طرابلس وتمكنت من كسب القليل من المال عن طريق تنظيف منازل الأسر الليبية أو العمل في مواقع البناء ومن ثم غارات الشرطة ضدنا”.

وتابع المهاجر قائلا:”ولطلب المساعدة ذهبت للاحتجاج أمام المركز وأردنا فقط أن تحمينا المفوضية واستمر هذا 3 أشهر وفي بداية يناير اعتقلتنا الشرطة بشكل عنيف جدا وكان معي نحو 700 محتجز عندما وصلت إلى مكان الاحتجاز في عبن زارة حيث لا زالت هنا منذ 9 أشهر.

وأضاف المهاجر بالقول:”صعب جدا أن أفعل ذات الشيء في كل يوم إذ أستيقظ وأذهب إلى الحمام وآكل قطعة الخبز التي يقدمونها لنا على وجبة الإفطار وفي الظهيرة يتم تقديم طبق معكرونة لـ5 أشخاص مع الماء ذي الطعم المالح وبقية اليوم انتظر وعندما تمطر في الخارج يحدث هذا في الداخل أيضا”.

وقال المهاجر:”السقف مصنوع من الصفائح المعدنية لكنه مفقود في بعض الأماكن ونضع الدلاء في كل مكان لكن هذا لا يكفي فغالبا ما تغمر المياه المبنى الذي أعيش فيه وعندما يحدث ذلك يصل البلل للمراتب الصغيرة والبطانيات وممتلكاتنا ولا يهتم الحراس كما هو الحال مع المرحاض الذي لم يعمل منذ شهور”.

وتابع المهاجر قائلا: في المبنى وأود أن أقول إن هناك حاليا نحو 250 شخصا منهم سودانيون مثلي وجنوب سودانيون وإثيوبيون وإريتريون وعدد قليل من الصوماليين وفي في يونيو شنق مهاجر نفسه في السجن من السودان يدعى محمد عبد العزيز بعمر 19 عاما”.

وأضاف المهاجر بالقول:”كنت أعرفه جيدا وأمضينا أيامنا معا فمنذ وصوله إلى ليبيا تم اعتقاله وسجنه 5 مرات من قبل الليبيين في البحر أو ببساطة في المنزل الذي يعيش فيه وحدث اعتقاله الأخير في نفس الظروف التي تعرضت لها في المظاهرة أمام المركز”.

وقال المهاجر:”بعد بضعة أشهر في مركز عين زارة ومناقشات بين المفوضية وإدارة المركز تم إطلاق سراحه مع آخرين وبعد أيام قليلة عاد بعد أن اعتقل مرة أخرى من دون سبب ومنذ تلك اللحظة فقد الأمل تماما وكان حزينا ومتعبا من كل الاعتقالات والتعذيب والمدة التي قضاها في السجن”.

وبين المهاجر بالقول:”قرر إنهاء حياته لتجنب مواجهة هذه المشاكل مرة أخرى ولم يحذرنا أبدا من أنه سيفعل شيئا مثيرا للغاية وحتى لو كان قد أكد على أنه سئم من هذه الحياة ومن وقت لآخر هناك أشخاص من المفوضية يأتون ليروا كيف نعامل ولكن لا أحد يجرؤ على التحدث إليهم”.

وأضاف المهاجر قائلا:”وإذا فعلنا ذلك يهددنا الحراس ويضربوننا ولقد حدث ذلك عدة مرات منذ أن كنت هنا ورأيته بأم عيني لذلك أفضل عدم قول أي شيء لأنني خائف جدا من العواقب” فيما بين محتجز سوداني آخر قيام هؤلاء بجمع المعلومات بانتظام بشأن تعرض بعضهم للتنمر”.

ووفقا لهذا المحتجر يتم ضربهم بلا سبب مع تصوير مشاهد التعذيب لإسرالها إلى أسرهم لدفع فدية.

ترجمة المرصد – خاص

