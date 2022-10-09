“ميدل إيست” يهاجم وصول اليمين الإيطالي إلى السلطة ويتناول أثره على ليبيا

الوطن|رصد

نشر تقرير لموقع ميدل إيست البريطاني تقرير هاجم خلاله اليمين الإيطالي المتطرف والمتمثل باحتمالية الوصول للسلطة بإيطاليا عبر ممثلتهم “جورجيا ميلوني”.

واستلهم التقرير مقولة من كتاب الليبي عبد اللطيف احميدة “الإبادة في ليبيا” الذي قال فيها إن التاريخ سيعيد نفسه وكتاب المفكر الشيوعي كارل ماركس “المهزلة”.

واختار الموقع البريطاني بحسب وسائل إعلام التراجيديا الإيطالية الفاشية لما تمثله من الإبادة المتعمدة التي ارتكبت في ليبيا أما المهزلة فهي في وصول اليمين الإيطالي المتطرف بصفة نتاج فاشي إلى السلطة في إيطاليا.

واتهم التقرير ممثلة الحزب المتطرف “ميلوني” باستلهام سياساتها المتعلقة بالتصدي للهجرة غير الشرعية القادمة من الشواطئ الليبية من نظرية “الاستبدال العظيم”.