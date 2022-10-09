علي كشير: نطالب المجلس الوطني للحريات العامة التحقيق في “مجزرة العزيزية”

طالب عضو مجلس النواب عن دائرة العزيزية “علي كشير” بشأن مجزرة العزيزية ، التي وقعت يوم 8أكتوبر 2014 ، وراح ضحيتها (9) من المدنيين، من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان التحقيق في هذه الجريمة وهي جريمة إبادة جماعية. والتي ارتكبتها ميليشيات فجر ليبيا بحق المدنيين الأبرياء، وراح ضحية تلك المجزرة (9 ) تسعة من المدنيين العزّل نتيجة قصف بالصواريخ لمدينة العزيزية

جاء ذلك في بيان له قال فيه : اتت تلك المجزرة لتضاف إلى السجل الدامي الحافل لانتهاكات حقوق الانسان من قبل ميليشيات فجر ليبيا بحق ابناء ورشفانة،

وأضاف قائلا: أعادت إلى الأذهان الاحداث الدامية التي عاشتها ورشفانة في 2014 وبعدها من ذلك الوقت ومدينة العزيزية تعاني من الحروب المتعمدة، والتدمير الشامل ، لامن يستمع لابناء الشهداء ولا من قدم لهم المساعدة. .

وأكد “كشير” أن جميع الحكومات لم تهتم ولم تحقق في هذه الجريمة في حق اهل المدينة. .

وتابع قائلا: نلفت انتباه العالم والامم المتحدة وكافة المنظمات الاقليمية والدولية والحقوقية لما قامت به ميليشيات فجر ليبيا من جرائم لايمكن السكوت عنها..

كما دعا في بيانه المنظمات الحقوقية الليبية التي تعاطفت مع محنة ابناء مدينة العزيزية وتحركت لنصرتهم إلى مزيد من الحراك والتعبير عن رفضها الافلات من العقاب،

وطالب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان التحقيق في هذه الجريمة مشيرا أنها جريمة إبادة جماعية،

وأضاف قائلا: ضرورة التحقيق في هذه الجريمة، تنفيذا لقرار وزير العدل رقم 957 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في منطقة ورشفانة وعلى وجه الخصوص مدينة العزيزية

واختتم قائلا: لن ننسى مجزرة مسجد أنس بن مالك وجميع انتهاكات ميليشيات فجر ليبيا جيلاً بعد جيل، حتى تقديم المجرمين للعدالة كي ينالوا الجزاء على جرائمهم..