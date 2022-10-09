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توفير 4 فصول دراسية متنقلة مؤقتة إلى مدرسة الاستقلال في طبرق

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكن مراقب التربية والتعليم في بلدية طبرق فتحي بو نجوى بالتنسيق مع الأخيرة من الإتيان بـ4 فصول دراسية متنقلة مؤقتة إلى مدرسة الاستقلال.

بيان صحفي صدر عن المجلس البلدي طبرق اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه الفصول تأتي تعويضا لتلك المتعرضة للتلف وتمثل مساهمة من المراقبة لاستمرار العملية التعليمية.

وأضاف البيان إن هذا الوضع المؤقت مستمر حتى الانتهاء من مشروع بناء الفصول الجديدة.

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صحيفة المرصد الليبية

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