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مدير أمن ربيانة يناشد الجهات الحكومية والأمنية بضرورة دعم المديرية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

ناشد مدير أمن ربيانة العقيد جابر عبد الكريم الحكومة والجهات الأمنية بضرورة دعم المديرية للقيام بدورها في حماية الأمن بالمنطقة.

وأضاف عبد الكريم في تصريح صحفي أنّ عناصر المديرية وجدوا مقابر في الصّحراء قرب البلدة تعود للمجموعات التي هاجمت مركز الشرطة، إلى جانب تحرير 54 مهاجرا اعتقلتهم هذه المجموعات بشكل وحشي.

وبيّن مدير أمن ربيانة أنّ المنطقة تشهد هدوءا نسبيا عقب الاشتباكات التي اندلعت قبل يوميْن لكنها تحتاج إلى تأمين وإمكانيات كبيرة، محمّلا كلّ الحكومات مسوؤلية الوضع الأمني في ربيانة والمنطقة المحيطة بها.

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الوطن الليبية

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