منظومة الحساونة سهل الجفارة: عودة مياه النهر الصناعي بالمسار الأوسط

أفاد مدير عام منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي ” يونس التليسي ” بأنه تم فتح المسار الأوسط وجاري العمل على تعبئة المسار من محطة التحكم في التدفق الشويرف وحتى محطة الضخ ترهونة وذلك وفق الشروط الهندسية الهيدروليكية بمعدل تدفق ( 200.000 ) متر مكعب يومياً.

وأكد مدير عام المنظومة في تصريحات صحفية له انه سيتم الرفع من معدلات التدفق فور دخول المياه خزان الموازنة بمحطة الضخ ترهونة .

وعبر ” التليسي” عن الشكر والتقدير لرجال النهر الصناعي بمنظومة الحساونة الذين واصلوا العمل بالليل والنهار حتى يتمكنوا من توفير الإمداد المائي للقاطنين بالمدن والقرى الواقعة على المسار الأوسط بعد انقطاع دام لأكثر من 15 يوماً..