ليبيا- شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في احتفالية وزارة الداخلية في الحكومة في العاصمة طرابلس بالذكرى الـ58 ليوم الشرطة الوطني.

بيان صحفي صدر المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال وصفه لإحياء ذكرى تأسيس الشرطة بفرصة للتأكيد إلى الجميع أن المؤسسة الأمنية بخير لجهود قياداتها وأفرادها وتضحيات أفرادها وهم يؤدون واجباتهم.

وبحسب البيان شدد الدبيبة على استمرار حكومته في دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم.

The post الدبيبة: المؤسسة الأمنية بخير ومستمرون في دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

