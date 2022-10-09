سبل السلام تتلف كمية من الخمر والتبع ضبطت على الحدود الليبية 

أخبارليبيا24

أتلفت كتيبة “سُبل السلام” التابعـة للقيادة العامـة للجيش الليبي بمدينة الكُفــرة، كميات كبيرة من التبغ والخمور تم ضبطها على الحدود الليبية.

وذكر المكتب الإعلامي في الكتيبة أنه تم أمس السبت إتلاف حوالي 240 صندوق تبغ، وإعدام عدد 32 ألف كيس من الخمـر نوع لوسي.

وأكد مكتب الإعلام أن هذه المواد تمت مصادرتها وضبطها من قبل دوريات الكتيبة من بعض المهربين قبل أيام على الحدود الليبية.

وأشار المكتب إلى أن التبغ كان مهربًا إلى دولة مصر عبر الحدود الليبية المصرية، والخمور كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من دولة تشاد.