الدبيبة: الحكومة لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، إن حكومته لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم..

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد 58 ليوم الشرطة الوطني..

ونظمت وزارة الداخلية احتفالية لمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة بساحة ميناء الشعاب في العاصمة طرابلس، شارك فيها وزراء الداخلية المكلف بدر الدين التومي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة البوسيفي، ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وفق بيان صادر على صفحة حكومتنا عبر فيسبوك..

وقال الدبيبة إن إحياء ذكرى تأسيس الشرطة فرصة للتأكيد للجميع بأن المؤسسة الأمنية بخير بعزم قياداتها وأفرادها..

وترحم رئيس حكومة الوحدة على أبناء المؤسسة الأمنية الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم، مؤكدا أن حكومة الوحدة لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم..