ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا برفقة وزير خارجيته حافظ قدور سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولاين هرندل”.

بيان صحفي صدر عن “هرندل” طالعته صحيفة المرصد أكد إن اللقاء تم في العاصمة التونسية تونس وفيه تم مناقشة سبل تعزيز الدعم البريطاني إلى ليبيا.

وأضاف البيان إن هذا الدعم يأتي للمساعدة في دعم ليبيا للعودة إلى الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

