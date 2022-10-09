بطلتها سيدة..أمن بنغازي تكشف تفاصيل قضية نصب واحتيال بمبلغ مليون دينار  

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط امرأة قامت بالنصب والاحتيال على مواطنين اثنين بمبلغ مليون و173 ألف دينار.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن المرأة قامت بالنصب على مواطن بمبلغ مليون دينار، وقامت بالاحتيال على مواطن آخر بمبلغ 173.000 ألف دينار.

وذكرت المديرية أن المواطن (ع.ف.ع) تقدم بشكوى ضد امرأة قامت بالنصب عليه بمبلغ مليون دينار وقامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية بالمبلغ.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أن الشاكي ذكر أن عملية النصب عليه تمت على ثلاثة مراحل حيث طلبت منه المرأة سالفة الذكر الدخول معها بتجارة الملابس كونها على علاقة جيدة بعدة شركات ملابس كُبرى.

وأضافت أنه عندما طالب الشاكي بالمبلغ قامت بتحرير ثلاثة صكوك مصرفية وعند ذهاب الشاكي للمصرف لإيداع الصكوك في حسابه اتضح عدم تطابق الإمضاء (التوقيع) وكذلك المبلغ بالحروف غير مطابق للمبلغ بالأرقام.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن مواطنًا آخر حضر إلى قسم البحث الجنائي وأبلغ شكواه أيضاً ضد المرأة سالفة الذكر حيث قامت بالنصب عليه بمبلغ وقدره 173 ألف دينار بنفس الطريقة الأُولى.

وأشارت إلى أن رئيس قسم بحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عميد سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط تلك المرأة وتم خروج أعضاء التحريات وبعد تحديد محل سكنها وعند وصول أعضاء التحريات اتضح أن زوج تلك المرأة قام بطردها منذ فترة لكثرة مشاكلها.

وأوضحت المديرية أنه تم تحديد الأماكن التي تترد عليها ومراقبتها وتم ضبطها والانتقال بها إلى القسم وبالاستدلال معها تبين أنها تدعى (ه.ع.ع) من مواليد1968، واعترفت بما نُسب إليها واعترفت بقيامها بعدة عمليات نصب واحتيال أخرى.

ولفتت المديرية إلى أنه بالتعميم عليها اتضح أنها من ذوي السوابق ومطلوبة لدى مركز الحدائق على ذمة ثمانية محاضر ولدى مركز البركة على ذمة محضرين وتم إحالتها للنيابة العامة.