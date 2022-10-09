عبد العزيز: عندما يرفض المجتمع البديهيات اعلم أن الغوغاء سيكون لهم نصيب في قيادة المجتمع

قال عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقدم البرامج حاليا في قناة التناصح محمود عبد العزيز، إن المؤامرة على “فبراير” بدأت منذ انطلاقها وبعد نجاح الثورة والانتخابات اشتدت كل الدول والمنظمات والمخابرات التي عملت على اغتيال “فبراير. ”.

جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة له قال فيها: عندما يرفض المجتمع البديهيات اعلم أن الغوغاء سيكون لهم نصيب في قيادة المجتمع وعندما يقدم التافهون ويؤخر العقلاء اعلم أن خراب العمران قد حل ويرفع الجهلة ويوضع المتعلمين اعلم أن الدولة تسير للخلف.على حد تعبيره.”.

كما أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، من مخرجات جنيف ووقوف عبد الحميد الدبيبه في وجه المفسدين جعل تيار الثورة المخلص الوفي الذي يحافظ على ثوابت فبراير يدعمه وليس بالدعم المطلق بل بالحق بحسب قوله..

وتابع قائلا: “نجد من يقف ضده باشاغا وعقيلة صالح وهذه المافيا ومحاولات اغتيال حكومة الوحدة الوطنية واغتيال معنوي لشخصيات فيها لما وقعت الاتفاقية مع الشقيقة التركية، التافهين أدوات التفكير عندهم عاطلة عن العمل يتكلمون في شأن عظيم جداً كتوقيع الاتفاقية، العاقل عندما يرى أن اليونان ومصر ضد الاتفاقية عليه أن يعرف أنها في صالح البلاد.