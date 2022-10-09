الأرصاد: البحر خفيف الموج على ساحل البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج على ساحل البلاد، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و 1 متر.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤيـة جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا على أقصى الساحل الشرقي.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.