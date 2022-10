ذا ناشيونال: مصرفيان أجنبيان متهمان بسرقة أموال محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن اتهام مصرفيين 2 سابقين بالاحتيال على صندوق الثروة السيادي الليبي “محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار” عبر سرقة السيولة المالية له.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى توجيه الاتهام “فريدريك مارينو” و”يوشيكي أومورا” في العاصمة البريطانية لندن بالتآمر خلال إدارتهما لاستثمارات ليبية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف التقرير إن السرقة تمت لحسابهما بين العامين 2009 و2014 وفقا لممثلي الادعاء العام في محكمة لندنية مشيرا إلى أن قيام “مارينو” المصرفي السابق في مؤسسة “جي بي مورغان تشيس” بإنشاء شركة “أفم أم كابيتال بارتنيرز” المحدودة لإدارة أصول الأموال المستثمرة في المحفظة.

وبحسب الممثلين قام “أومورا” المصرفي السابق في مؤسسة “جوليوس باير” بلعب دور الوسيط لشركة “مارينو” في وقت تولى فيه الأخير أيضا مهام رئيس مجموعة الأسواق الناشئة للاستثمارات البديلة “جي بي مورغان تشيس” في أوائل العام 2009.

وأضاف الممثلون إن الترتيبات تمت من قبل “مارينو” بمساعدة “أومورا” وعبر شركة أخرى لدفع رسوم الأموال من خلال شركات خارجية ما سمح لهما بالحصول على اقتطاع مالي في وقت تضمنت فيه المدفوعات بقيمة 14 مليون دولار ومليونا و300 ألف على التوالي 17 استثمارا قام بها الصندوق الليبي.

وتابع الممثلون إن هذه الاستثمارات تمت خلال السنوات الـ6 لصالح 4 مصارف استثمارية في وقت تم فيه استخدام بعض الأموال المسحوبة لدفع تعويضات للأشخاص الذين كانوا على علم بالمخطط مشيرا إلى أن هذا كله خصل من دون علم الصندوق.

ترجمة المرصد – خاص

