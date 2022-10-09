قتل مهاجرين وإحراق قاربهم..أبوراس تطالب النائب العام بتحريك دعوى عاجلة في جريمة صبراتة 

أخبارليبيا24

طالبت رئيس لجنة سياسات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبوراس النائب العام لتحريك دعوى “عاجلة” في حادثة قتل المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صبراتة.

ودعت أبوراس النائب العام إلى ضرورة الكشف عن المتسببين في جريمة صبراتة البشعة التي لا تمثل أخلاق الشعب الليبي.

وطالبت النائبة، الشركاء الدوليين بالتعاون في مراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا في البر والبحر ومحاربة عصابات تهريب البشر في أفريقيا وليبيا وأوروبا.

وكشفت مصادر متطابقة أن شجارًا بين مُهربي البشر انتهى بإطلاق أحدهما الرصاص على 15 مُهاجرًا، وقتلهم داخل قارب للهجرة غير الشرعية، ثم أضرم النيران في القارب.

فيما أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة انتشال عدد 15 جثة بعضها متفحم لمهاجرين غير شرعيين بعد حرق قاربهم على شاطئ البحر.

وأوضح الهلال الأحمر أن بلاغًا ورد من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددهم خمسة عشر جثة.