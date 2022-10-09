بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:41)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:07).