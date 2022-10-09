عاجل ليبيا الان

بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 09 اكتوبر 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:41)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:07).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنيو 2022 طقس يوم الغد التنبوات الجوية ليوم الأحد الموافق الحرارة الصغری قليلة السماء صافية طقس 32 ال الحرارة قليلة (م(اليوم ه صافية ه قليلة اه قلبلة زواره 31 29 20 19 19 19 28 28 32 الى 30 إی ہی صافيا السماء صافية ب1 السماء الزنتان 28 17 18 18 19 28 18 26 السماء صاف السماء البيضاء 34 30 30 20 19 19 صافيا طبرق السماء غدامس إلی طهور اوبری السماء فيه 20 السماء غات 16 صافية تازربو الكفرة‏'‏

قد تكون صورة ‏نص‏

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك