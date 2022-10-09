لجنة برلمانية تدعو لتحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أحداث صبراتة

دعت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبو راس إلى “تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أحداث صبراتة التي تسببت في مقتل 15 مهاجراً غير شرعي غرقاً وإحراق جثثهم بكل وحشية”.

ودعت أبو راس مكتب النائب العام لتحريك “الدعوى الجنائية فوراً والكشف عن المتسببين في تلك الجريمة البشعة التي لا تمثل أخلاق الشعب الليبي، ولا تمت بأي صلة للإنسانية ولا الأعراف ولا القوانين المحلية والدولية، مجددة دعوتها إلى الجهات الليبية ذات الاختصاص لتكثيف جهودها للحد من ظاهرة تهريب البشر”.

كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة الشركاء الدوليين وأبرزهم الاتحاد الإفريقي والاتحاد والأوروبي بالتعاون مع السلطات الليبية في مراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا في البر والبحر ومحاربة عصابات تهريب البشر في إفريقيا وليبيا وأوروبا.

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لمراجعة برامج التعاون المشترك وتطويرها لتحقيق أهدافها بما يضمن سلامة وأمن الإنسان والدولة، وأن ليبيا لا يمكن لها منفردة معالجة أزمة تدفقات الهجرة وتغافل دول المصدر لما يحدث من جرائم بشعة لمواطنيها وتركهم يلاقون مصيرهم وتحميل ليبيا مسؤولية غياب العدالة في دولهم.

وأضافت أن مجلس النواب يعمل من خلال لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة المشكلة من مجموعة من الخبرات الليبية على إصدار استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة بأسس واستراتيجيات تنموية وحقوقية عادلة.