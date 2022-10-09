شركة “سرت للنفط والغاز” تعلن اكتشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز 

أخبارليبيا24

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اكتشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز بعد المسح السيزمي ثلاثي الأبعــاد لامتيازات تابعة لها.

وأوضحت الشركة أن هذه الاكتشافات التي تمت في مساحة إجمالية تقدر بـ 3560 كم2 في حوضي غدامس وسرت تعزيز الاحتياطي في ليبيا.

وأكدت أن النتائج التي تحققت من خلال هذه المسـوحات عكسـت جودة أعمال التقييم والمراقبة التي يتم إجراؤها بصـورة يومية على البيانات السيزمية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع الهامة في هذا الوقت وبنجاح منقطع النظير سيشجع باقي شركات القطاع على تنفيذ مشاريع مماثلة بالامتيازات التابعة لها.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن استكشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز تهدف إلى تعزيز الاحتياطي في ليبيا.