بوقعيقيص: القضاء الإداري الليبي سيصدر حكماً بإلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا

أكدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن القضاء الإداري الليبي سيصدر حكماً بإلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا.

وقالت بوقعيقيص في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “العقد شريعة المتعاقدين وكلمة العقد تنصرف إلى كل الاتفاقات وبعد أن صدرت خارطة طريق جنيف وفيها تحديد مهام السلطة التنفيذية تم فتح باب قبول قوائم الترشح للحكومة ومن ضمن هذه القوائم كانت قائمة الدبيبة”.

وأضافت “هذا يعني ضمناَ القبول بكل ما جاء في خارطة الطريق وحدود الصلاحيات الممنوحة فيها للحكومة ومنها الالتزام بعدم عقد أي اتفاقات دولية ترتب التزامات طويلة الأجل على ليبيا وبذلك فإن حكومة الدبيبة قد خالفت شروط تكليفها والتي على أساسها وفي حينه تم منحها الثقة من مجلس النواب ناهيك عن مسائل عديدة أخرى”.

وتابعت “دون أدنى شك سيكون للقضاء الإداري الليبي حكمه الفصل بإلغاء قرار مذكرة التفاهم بشأن استثمار الطاقة الهيدروكربونية بين دولة ليبيا ودولة تركيا والغد لناظره قريب وعبارة دولة ليبيا … مجازاَ للأسف”.