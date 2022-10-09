وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا توجه البلديات ببطلان قرارات حكومة الوحدة

وجه سامي الضاوي وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا البلديات ببطلان أي إجراءات تتخذ تنفيذا لقرارات حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الحكم المحلي إلى عمداء البلديات، ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات، ورؤساء الأجهزة والمدراء العامون للشركات العامة لخدمات النظافة.

وأكد وزير الحكم المحلي “استمرار حكومة الوحدة الوطنية فاقدة الشرعية في إصدار الكثير من القرارات” مؤكدة أنها “تعد باطلة بحكم القانون ولا تعدو أن تكون أعمالا مادية لا ترتب أي آثار قانونية صحيحة وأن أية إجراءات تتخذ تنفيذا لها تعتبر باطلة ويتحمل مرتكبها كافة المسؤوليات والآثار المترتبة عليها أمام القانون والجهات المختصة”.