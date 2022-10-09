الدولار يرتفع فوق مستوى 5 دنانير بالسوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.02 دينار مقابل 4.99 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وانخفض اليورو إلى 4.89 دينار مقارنة بـ4.94 دينار الخميس، لكن سعر الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 5.67 مقابل 5.65 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار الخميس، والدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار مقابل 1.32 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية إلى 0.27 مقارنة بـ 0.26 دينار، وحافظ سعر اليوان الصيني على مستوى 0.70 دينار الذي سجله الخميس.