أبوراس تدعو إلى تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن جريمة صبراتة 

العنوان – طرابلس

دعت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبو راس، إلى تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أحداث صبراتة وقتل مهاجرين على يد مهربين.

التي تسببت في مقتل 15 مهاجراً غير شرعي غرقاً وإحراق جثثهم بكل وحشية.

وطالبت أبوراس مكتب النائب العام لتحريك الدعوة الجنائية فوراً والكشف عن المتسببين في تلك الجريمة البشعة التي لا تمثل أخلاق الشعب الليبي، ولا تمت بأي صلة للإنسانية ولا الأعراف ولا القوانين المحلية والدولية.

ودعت رئيس اللجنة الجهات الليبية ذات الاختصاص لتكثيف جهودها للحد من ظاهرة تهريب البشر ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر إعمالًا بحقوق الإنسان.

وطالبت أبوراس الشركاء الدوليين وأبرزهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات الليبية في مراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا في البر والبحر ومحاربة عصابات تهريب البشر في إفريقيا وليبيا وأوروبا.

ولفتت رئيس اللجنة إلى أن هناك حاجة ملحة لمراجعة برامج التعاون المشترك وتطويرها لتحقيق أهدافها بما يضمن سلامة وأمن الانسان والدولة، وأن ليبيا لا يمكن لها منفردة معالجة أزمة تدفقات الهجرة.