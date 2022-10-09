الارصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة بدءاً من الغــــد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 09/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير درجات الحرارة تكون معتدلة وتتراوح مابين(26 – 32)مْ، ولاتتجاوز (23)مْ على مناطق الجبل الاخضر، بينما تسجل ارتفاع تدريجي على مناطق الشمال الغربى بداية من يوم الغد.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الساحل الشرقي واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

واشار التقرير الى ان الاستقرار في الطقس يستمر خلال اليومين القادمين.

والله اعــــــــلم.