الأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يكون الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تكون معتدلة تتراوح ما بين (26 – 32)مْ، ولا تتجاوز (23)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الغد.

وأفاد المركز، أن السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض مناطق الساحل الشرقي واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن استقرار الطقس يستمر خلال اليومين القادمين.