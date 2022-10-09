الشيباني: تأخر حصول المواطن التاورغي على التعويض سببه لجنة المجلس المحلي

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن لجنة التعويضات بالمجلس المحلي التابعة للجنة التعويضات المركزية بوزارة الإسكان تحاول منذ أربعة سنوات إنجاز عملية حصر أضرار المساكن والمرافق العامة عن طريق مكاتب هندسية ليتم تسليمها إلى لجنة التعويضات المركزية ويتم تحديد المبلغ المطلوب للتعويض بناء على تقارير المكاتب الهندسية عن كل منزل ومرفق عام لإحالته على مجلس الوزراء لتخصيص مبالغ مالية للتعويض.

أضاف على فيسبوك: “اللجنة التابعة للمجلس المحلي تأخرت كثيرا كثيرا وتأخر حصول المواطن التاورغي على التعويض وتأخرت العودة، رغم انني تدخلت شخصيا و طالبت الحكومة بتسديد مبلغ مليون وثمانمائة ألف مستحقات المكاتب الهندسية التي أجرت جزء من الحصر وتم احالة المبلغ للجهة المعنية ولكن تباطؤ اللجنة وعجزها وعدم مقدرتها أدى إلى كثرة الأخطاء وعدم الدقة والعشوائية في الملفات القليلة التي احيلت للجنة المركزية من آلاف الملفات التي مازالت غير منجزة”.

وواصل: “ذلك يوحي وبدون شك بأن هذا الأمر لن يتم إلا بتطعيم اللجنة بعناصر فاعلة وقادرة و راغبة في العمل أو التغيير الكامل واعفاء القائمين بهذا العمل واسناده إلى عناصر قادرة على مواكبة تسارع الاحداث، علما بأن مشاريع صيانة المساكن الشعبية قارب على البدء إن شاء الله”.