في يوم الشرطة.. الدبيبة: ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتف الجميع

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ذكرى يوم الشرطة إن ليبيا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا للوصول إلى بر الأمان.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “تمر علينا ذكرى تأسيس الشرطة قبل زهاء ستة عقود من الزمن وبلادنا تمر بمرحلة حساسة تستدعي تكاتفنا جميعا للوصول إلى بر الأمان؛ ما يضاعف المسؤولية أمام أبنائنا في الشرطة للعمل الدؤوب حفظا لأمن الوطن والمواطن”.

و‏‎شارك الدبيبة، وزارة الداخلية احتفالَها بمناسبة العيد 58 ليوم الشرطة الوطني، والذي أقيم بساحة ميناء الشعاب في َالعاصمة طرابلس، بحضور وزراء الداخلية المكلف بدر الدين التومي، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة البوسيفي، ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وأكد الدبيبة خلال كلمته في الاحتفال أن إحياء ذكرى تأسيس الشرطة فرصة للتأكيد للجميع بأن المؤسسة الأمنية بخير بعزم قياداتها وأفرادها.

وشدد الدبيبة على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم.