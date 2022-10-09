باشاغا: 300 ألف طن أعلاف مدعومة لمربي الماشية.. ولا «انقسام تعليمي» في البلاد

أعلن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن الحكومة بصدد توفير دعم لمربي الماشية في ليبيا بنحو 300 ألف طن أعلاف.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لباشاغا مع قناة «الوسط» (wtv) أجراها الإعلامي معتز قادر بوه.
وقال رئيس الحكومة المكلف، إن حكومته ستبدأ في توفير مئة ألف طن، وتسهم في تكلفتها بنسبة 45% توزع على كل المربين في جميع أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى عزم الحكومة على دعم «الدوائر الزراعية لإنتاج الحبوب والمواد الزراعية الأخرى».
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باشاغا والانقسام التعليمي
واستبعد باشاغا حدوث انقسام تعليمي في البلاد، مشيرًا إلى أن وزير التعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب تنسق مع إدارات التعليم في البلاد. وتعهد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب بتوفير الكتاب مع بدء العام الدراسي الجديد، وقال إنه «لابد من تشجيع القطاع الخاص في مجال طباعة الكتاب المدرسي».
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