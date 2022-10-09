ضبط 5 أثيوبيين..الداخلية توجه بفتح تحقيق في حادثة مقتل المهاجرين في صبراتة 

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كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عبد المنعم العربي، اليوم الأحد، عن ضبط 5 أشخاص يرجح أنه لديهم معلومات عن حادثة مقتل المهاجرين في مدينة صبراتة.

وأكد العربي في تصريحات صحفية أن الأشخاص المقبوض عليهم من قبل مديرية أمن صبراتة من الجنسية الأثيوبية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت أوامرها بفتح تحقيق في الحادثة التي راح ضحيتها 15 مهاجرًا غير شرعي.

ولفت العربي إلى أن من بين الناجين في الحادثة 6 مهاجرين يحملون الجنسية البنغلاديشية تم إسعافهم من قبل الفرق الطبية.

وذكر المتحدث، أن وكيل وزارة الداخلية بشير الأمين وجه بإجراء التحقيق الفوري وتكليف عضو نيابة صبراتة بفتح التحقيقات.