الأرصاد الجوية يتوقع طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا 

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ