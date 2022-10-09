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الأرصاد الجوية يتوقع طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا. 

  • رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:- 

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.  

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد.  

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:- 

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.  

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.  

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:- 

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ. 

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:- 

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.  

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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