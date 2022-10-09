الأرصاد الجوية يتوقع طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا 

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا.
- رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-28)مْ.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.
- الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ
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