اليسير: المنظومة الميليشاوية تكذب على الليبيين

الوطن|رصد

قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد المنعم اليسير، إن المنظومة الميليشاوية التي رفضت الانتخابات أقنعت الجميع بعدم وجود قاعدة دستورية، وهذا بعيد جدا عن المصداقية.

وأضاف اليسير، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الدليل على وجود قاعدة دستورية هو تسجيل 2.8 مليون ليبي سجلوا للانتخابات، إضافة إلى 100 مرشح للانتخابات الرئاسية، بمن فيهم عبدالحميد الدبيبة.

وأكد أن القاعدة الدستورية تم إقرارها من مجلس النواب بناء على الإعلان الدستوري مع تعديله الـ12، مبينا أن اتفاق جنيف منح مجلس النواب حق اختيار قاعدة دستورية، وفعلا قام بإعدادها وتسليمها لمفوضية الانتخابات.

وأشار إلى أن قانون الانتخابات موجود وباء عليه تم تسجيل الناخبين، لو لم يكن هناك قاعدة دستورية وقانون انتخاب لما تمكن الناخبون من التسجيل، معتبرا أن عرقلة الانتخابات بحجة عدم وجود قاعدة دستورية هو “ضحك على الذقون”.